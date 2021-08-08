احدث الأخبار

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020
المنطقة الشرقية
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
محليات
 تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل
منطقة عسير
 رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”
محليات
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
محليات
 ” شؤون الحرمين ” : اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
محليات
 أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي
منطقة تبوك
 جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين
المنطقة الشرقية
 الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي يرتقي لمستوى جرائم الاستيطان والتطهير العرقي
دولي
 تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

المنطقة الشرقية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

محليات
تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

منطقة عسير
رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

محليات

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1011779
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
” شؤون الحرمين ” : اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

” شؤون الحرمين ” : اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*