وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.