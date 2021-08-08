أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير البيئة الزراعة والمياه

المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بديوان الأمارة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه معالي المهندس منصور المشيطي يرافقه وكيل الوزارة للمستفيدين وشؤون الفروع سلمان البطحي.

و رحب سموه بمعاليه خلال زيارته للمنطقة , وتم استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الوزارة المرتبطة بالمنطقة , بالإضافة إلى استعراض عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن ضمنها المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس الخدمات المتواصلة المقدمة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة .

و نوه سمو أمير القصيم , بما يحظى به قطاع وزارة البيئة والزراعة والمياه من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ مؤكداً سموه بأن ما تقوم به الوزارة من متابعة مستمرة للبرامج الزراعية المقدمة للمزارعين أسهم في نشاط القطاع الزراعي بالمنطقة ، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة من حملات توعوية للوقاية من الآفات التي قد تصيب المحاصيل الزراعية .

حضر اللقاء المشرف العام على القطاع الشمالي لوزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان الصوينع ،و مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس / عبدالعزيز الرجيعي ،