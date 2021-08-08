“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.وتقرر تعيين الدكتورة فاطمة الرشود مساعدًا للرئيس العام ، و تعيين الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام.
وتعد هذه التعيينات الأولى لسيدتين كمساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين.
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.وتقرر تعيين الدكتورة فاطمة الرشود مساعدًا للرئيس العام ، و تعيين الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام.
وتعد هذه التعيينات الأولى لسيدتين كمساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين.
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