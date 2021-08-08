“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس

المناطق - مكة المكرمة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.وتقرر تعيين الدكتورة فاطمة الرشود مساعدًا للرئيس العام ، و تعيين الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام.

وتعد هذه التعيينات الأولى لسيدتين كمساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين.