احدث الأخبار

“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس
محليات
 أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير البيئة الزراعة والمياه
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020
المنطقة الشرقية
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
محليات
 تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل
منطقة عسير
 رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”
محليات
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
محليات
 ” شؤون الحرمين ” : اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
محليات
 أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي
منطقة تبوك
 جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين
المنطقة الشرقية
“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس

“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس

محليات
أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير البيئة الزراعة والمياه

أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير البيئة الزراعة والمياه

منطقة القصيم
أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

المنطقة الشرقية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

محليات

“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس

“شؤون الحرمين” تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًأ للرئيس
http://almnatiq.net/?p=1011790
المناطق - مكة المكرمة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل.وتقرر تعيين الدكتورة فاطمة الرشود مساعدًا للرئيس العام ، و تعيين الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام.

وتعد هذه التعيينات الأولى لسيدتين كمساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*