47 برنامجًا ومدربًا استعدادًا للعودة الحضورية بتعليم القصيم

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 23 برنامجًا تدريبيًا لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، يعمل على تنفيذها أكثر من 24 مدربًا ومدربة؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443هـ، وسعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، عبر تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الرابعة – عن بعد – بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي خلال الفترة ١-١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ .

وتستهدف تلك البرامج تحسين نواتج التعلم، وإعداد وتأهيل وتطوير المعلمين والمعلمات، ضمن نظام متكامل يسعى إلى بناء معايير وقياس مستوى الجودة، وتطوير مختلف عناصر العملية التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) الدكتور أحمد الراضي بأن إدارة تعليم القصيم تسعى إلى إتاحة التطوير المهني المستمر لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ورفع كفاءة النظام التعليمي، بما يضمن انطلاقة مميزة للعام الدراسي، بأكثر من 24 برنامجًا تدريبيًا سينفذ بواقع 300 ساعة تدريبية يقدمها ما يفوق 23 مدربًا ومدربة.

مضيفًا، بأن البرامج التدريبية تنوعت بين برامج: القيادة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، والتربية الخاصة، والصحة النفسية والاجتماعية، والتثقيف المهني، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم.

من جانبها أكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) الدكتورة سميرة المضيان حرص الإدارة العامة على رفد الميدان التربوي بالمعلمين والمعلمات من ذوي الكفايات المؤهلة والمدربة، إضافةً لسعيها لتطوير أدائهم في ضوء مسارات تربوية وتعليمية تخصصية.

وأوضحت أنه وبالتعاون مع إدارة رياض الأطفال والطفولة المبكرة تم وضع خطة لتدريب مديرات ومعلمات رياض الأطفال والطفولة المبكرة ؛ للتهيئة للعام القادم بعدد من البرامج التدريبية، بلغ عددها ثلاثة برامج تدريبية بواقع 28 ساعة تدريبية على مدى سبعة أيام، تركز في مجملها على المعايير والمسارات المهنية للمعلمين، وإثارة الدافعية لدى معلمات رياض الأطفال، وتوجيه سلوك الطفل.