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بلدية الساحل توقع عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل فندقا بالواجهة البحرية

بلدية الساحل توقع عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل فندقا بالواجهة البحرية
http://almnatiq.net/?p=1011798
المناطق - عسير

وقعت بلدية الساحل عقد استثماري لإنشاء وتشغيل فندق من فئة 4 نجوم بالواجهة البحرية بالحريضة مع شركة “دورة وثير العقارية “.
وأوضح رئيس بلدية الساحل المهندس عائض المحجاني ، بأن المشروع الفندقي الذي يقع في الواجهة البحرية سيكون مدة العقد 35 سنة ، وسيتم إدارة المشروع من طرف شركة فندقية مميزة .
وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4900 متر مربع و سيتكون الفندق من عدة طوابق بالإضافة الى مطاعم ومقاهي متنوعة .
و تسعى البلدية من خلال العقد الاستثماري إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة لزوار المنطقة، فضلاً عن الإسهام في التوسع بالخيارات السكنية المعروضة للمستفيدين من خلال استقطاب استثمارات نوعية في المجال الفندقي بما يعزز استراتيجية الأمانة و بلدياتها في تطوير منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة وفق توجيهات امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

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