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أمير مكة المكرمة يتسّلم التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية

أمير مكة المكرمة يتسّلم التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية
http://almnatiq.net/?p=1011800
المناطق - مكة المكرمة

تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة للعام الدراسي الجديد 1443 هـ.
جاء ذلك لدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي،
وشمل التقرير السنوي تفصيلاً عن الأعمال قدمتها إدارة تعليم المنطقة والمشتملة على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات وذلك بواقع 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل وتم تقديم خدمات رعاية المستفيدين لـ 27236 زائر وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجا تدريبيا ومستهدفا لـ 1756منسقاً ومنسقةً ، كذلك تنفيذ 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية ، وإنهاء 3480 اعتمادا عبر بياناتي الوظيفية و91714 اعتمادا عبر نظام فارس ، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل ، وتنفيذ برامج تدريبية ” بيئة تعليمية آمنة ” مستهدفة لـ 1538 قائد وقائدة، ، وتصميم برنامج إلكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية ، تنفيذ 12 برنامجا تدريبيًا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين استفاد منها 2683 طالبا و 3281 طالبة ، وتعزيز الرسالة الإعلامية لتعليم مكة في المناسبات الوطنية بتفعيل أضخم شاشة عملاقة بطريق مكة جدة ، وتصدر تعليم مكة الترند الأول على مستوى المملكة في ١٠ حملات إعلامية ، وتفعيل المنظومة الالكترونية وبوابة لأجلكم والأيقونة الإلكترونية.
وأطلقت الإدارة مبادرة المركز الصيفي الافتراضي لدعم مهارات الفهم القرائي لطلاب طالبات المرحلة الابتدائية ، وتنفيذ 4166 برنامجا تدريبيا من خلال 59 قاعة افتراضية ، واستفاد منها 165372 متدربا ومتدربة ، وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي ، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد وذلك بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.
ومن جهة أخرى تم تنفيذ مبادرة ” بادر الوطنية”وذلك بواقع 91640 ، وتنفيذ مبادرة التخاطب المنزلي لتأهيل الأباء والأمهات لتدريب ابناءهم من ذوي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة نفحة عطاء التطوعية ، وإصدار دليل الأسرة لحماية الابناء من التنمر ، والمشاركة في أولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2021 ، وإقامة مهرجان الطفل التقني ومبادرة أسرتي ومدرستي ، وتطبيق مبادرة الهندرة ، برمجة ٨٠ مشروع مدرسي يخدم 33660 طالب و 41220 طالبة

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة دعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للتعليم في المنطقة والذي يعد امتداد لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص دائماً على رعاية وتوفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات بما يضمن لهم السلامة ومواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل الوطن الغالي، سائلاً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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