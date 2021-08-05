جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وقّع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، والدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، اتفاقية بين جامعة حائل والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشأن إنشاء مركز لدعم الملكية الفكرية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى انضمام جامعة حائل إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات تعزيز ودعم الابتكار، وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

كما تحدد الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية، من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في جامعة حائل، كما تشمل الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها، والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

وتهدف شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية إلى دعم تطور المؤسسات بتطوير نتائج البحث التقني، وتقدم شبكة

مراكز دعم الملكية الفكرية الخدمات الآتية: