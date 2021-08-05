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جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

منطقة حائل
“مسك الخيرية” ترسم مساراً جديداً لتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية

“مسك الخيرية” ترسم مساراً جديداً لتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية

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الشركة الوطنية للإسكان (NHC) تُطلق مشروع “أصالة الجوان” في ضاحية الجوان بالرياض

منطقة الرياض

جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=1011813

وقّع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، والدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، اتفاقية بين جامعة حائل والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشأن إنشاء مركز لدعم الملكية الفكرية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى انضمام جامعة حائل إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات تعزيز ودعم الابتكار، وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

كما تحدد الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية، من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في جامعة حائل، كما تشمل الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها، والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.
وتهدف شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية إلى دعم تطور المؤسسات بتطوير نتائج البحث التقني، وتقدم شبكة
مراكز دعم الملكية الفكرية الخدمات الآتية:

  • مساعدة المستفيدين في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، مع مراعاة سرية المعلومات.
  • تحديد مشكلات المؤسسات التقنية، وموضوعات البحث داخل الجامعات والمعاهد البحثية.
  • تقديم معلومات عن آخر ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات التقنية.
  • المشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية.
  • المشاركة في تطوير النتائج البحثية.
  • تحديد الفرص الداعمة لجهود نقل التقنية.

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