هيئة تنظيم المياه والكهرباء: لا صحة لتقسيم شرائح الاستهلاك بحسب الأوقات

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء اليوم عدم صحة الأنباء المتداولة عن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاث مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر”، في ردها على استفسار من أحد المغردين عن ما يتم تداوله عن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء بحسب الأوقات: “لا صحة لهذه المعلومة، ونشكر حرصك على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية”.

ويأتي نفي هيئة تنظيم الكهرباء بعد تداول رسالة عبر تطبيق “واتس اب” تفيد بأن الهيئة اعتمدت نظام جديد لشرائح الاستهلاك الكهربائي يبدأ في سبتمبر المقبل، وهو ما نفته الهيئة.