أمانة جدة تغلق 37 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

المناطق_واس

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها , 37 منشأة مخالفة للتعليمات الوقائية ، فيما رصدت الفرق الميدانية 56 مخالفة، عبر 7419 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع الجهات المعنية خلال العطلة الأسبوعية .

ودعت الأمانة مرتادي الأسواق والأماكن العامة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .