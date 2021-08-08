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أمانة جدة تغلق 37 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

أمانة جدة تغلق 37 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=1011828
المناطق_واس

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها , 37 منشأة مخالفة للتعليمات الوقائية ، فيما رصدت الفرق الميدانية 56 مخالفة، عبر 7419 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع الجهات المعنية خلال العطلة الأسبوعية .
ودعت الأمانة مرتادي الأسواق والأماكن العامة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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