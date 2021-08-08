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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11215.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11215.33 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11215.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11215.33 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1011831
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.91 نقاط ليقفل عند مستوى 11215.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 205 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 293 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بوبا العربية، و وقت اللياقة، والتعاونية، وتكافل الراجحي، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، وتنمية، والمواساة، وشاكر، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.59%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكهرباء السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والأهلي، وأرامكو السعودية، وكهرباء السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 269.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24278.92 نقطة، وبتداولات بلغت 74 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 563 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

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