فرع الموارد البشرية بعسير يضبط 1372 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر يوليو

المناطق_واس

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير خلال شهر يوليو الماضي 6772 جولة على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 1372 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 649 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما تم توجيه 4751 إنذارًا للمنشآت المخالفة.