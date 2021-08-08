متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا وجرعات لقاح كورونا المعطاة وصلت إلى مستويات مميزة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مبينًا أن للقاحات دورًا كبيرًا في الانخفاض.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري والمتحدث الرسمي لوزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم , “إن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة, ولم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاحات”، محذرًا من تصديق أي شائعات حول ذلك وموصيًا باستكمال اللقاحات لمن أصيب بكورونا.

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر، وإسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا, مشيرًا إلى أن عدد الجرعات يقترب من 30 مليون جرعة بالمملكة, إذ وصلت إلى 29604201 جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وأعلن الدكتور العبدالعالي تسجيل 731 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (533516) حالة، من بينها (10200) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1405) حالات حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (514982) حالة بإضافة (620) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (8334) حالة، بإضافة (14) حالة جديدة.

من جانبها أكدت الشهري أن تحصين طلبة التعليم العام ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي جارية الأن وبشكل دائم، مؤكدة على الشراكة والتكامل مع وزارة الصحة لتحقيق العودة الآمنة للدراسة حضورياً.

وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة ولا زالت في توفير اللقاحات لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وجميع منسوبي التعليم، وتهيئة المراكز للحصول على تلك اللقاحات، وتسخير الإمكانات كافة لتهيئة المدارس والجامعات والكليات والمعاهد بجميع الإجراءات الاحترازية، بما يسهم في عودة آمنة للجميع.

وأكدت أن التعليم أحد أهم مؤشرات العودة الطبيعية لأي مجتمع، مبينة أن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية سيبدأ عامهم الدراسي حضورياً بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما يبدأ طلبة المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي -عن بُعد- من خلال “مدرستي”، وطلبة رياض الأطفال من خلال منصة “روضتي”، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي أيهما يسبق أولًا.

وبينت الشهري أن عدد طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يبلغ 3 ملايين و100 ألف طالب وطالبة ونسبة المحصنين منهم إجمالاً حتى اليوم (70%), ونسبة من حصل على جرعة واحدة (45%)، بينما من حصلوا على جرعتين لا تتجاوز (19%)، ومحصن متعافٍ (6%).

وحثت الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الالتزام بحضور مواعيد الحجز المسبق لأخذ الجرعات، والتأكد من المواعيد من خلال تطبيقي توكلنا أو صحتي, لافتةً النظر إلى أن الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والتحقوا بالصف الأول المتوسط يعاملون مثل بقية الطلبة الذين لم يتلقوا اللقاح، وسيبدأ عامهم الدراسي -عن بُعد-، وكذلك الحال للطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على اللقاح.

ولفتت النظر إلى أن وزارة التعليم ستعلن قريبًا عن النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس التي توضح رحلة الطالب خلال اليوم الدراسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة, وسيطبق على طلاب التربية الخاصة ما يطبق على جميع الطلاب من حيث اشتراطات الحصول على جرعتين من اللقاح للعودة الحضورية للدراسة، يستثنى من ذلك من تمنعه ظروفه الصحية وفق الإجراءات المعتمدة وتوفير التعليم عن بُعد لهم.

من جهته استعرض السويلم الجولات الرقابية خلال شهر يوليو, التي تم خلالها تنفيذ 499240 زيارة أسفرت عن تحرير 2346 مخالفة، مبيناً أن أبرز القطاعات المستهدفة تتمثل في المطاعم والمقاهي، وأسواق النفع العام، والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، والميادين والحدائق العامة.

وأشار إلى أنه تم اشتراط التحصين ابتداء من 22 ذي الحجة لدخول المنشآت التجارية, مهيباً بالجميع الإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات للاشتراطات والإجراءات الصحية على رقم 940.