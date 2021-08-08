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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 1,394 مستفيداً خلال أسبوع

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 1,394 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 1,394 مستفيداً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1011860
المناطق_واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ1,394 مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 502 مستفيدين، وعيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 89 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 339 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 273 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 63 مستفيدًا ، وعيادة التغذية العلاجية 180 مستفيدا.
كما استفاد من قسم المختبر 282 مستفيدًا، وقسم الأشعة 102 مستفيدين، وقسم الخدمات التمريضية 583 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,394فردًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

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