مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل يشيد بالجهود و استمرار أخذ لقاح كورونا في مدرستكم ابتدائية الأمير عبدالله بن جلوي

المناطق_الجوف

بإشراف إدارة التعليم بمنطقة الجوف وصحة الجوف يستمر أخذ لقاح كورونا في مدرستكم ابتدائية الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود بمحافظة دومة الجندل وذلك بمقر العيادة الصحية بالمدرسة وفق الإجراءات الاحترازية و التعليمات .

وزار صباح اليوم الأحد 29 ذي الحجة 1442 مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح مقر اللقاح في العيادة المدرسية بابتدائية الأمير عبدالله بن جلوي رافعا شكره وتقديره لولاة الأمر حفظهم الله و يشيد بجهود وزارة الصحة و وزارة التعليم سائلا الله أن يرفع البلاء و الوباء أنه سميع مجيب الدعاء .

يذكر أنه يتم تقديم اللقاح لمنسوبو التعليم من معلمين و إداريين و طلاب ما بين 12 عام و حتى 18 عام و تطبيق توكلنا و حضور ولي الأمر وتعبئة النموذج بذلك ويتم أخذ اللقاح طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا أيام الجمع و السبت .

ورفع مدير المدرسة محمد عبدالله عمشان الحسن شكره وتقديره لقادة بلادنا الغالية سائلا الله لهم العون و التوفيق لاهتمامهم بصحة الإنسان من المواطنين و المقيمين والشكر موصول لمدير عام التعليم بالجوف و الصحة المدرسية ومدير مكتب التعليم بدومة الجندل لمتابعتهم وحرصهم على أبناءنا الطلاب و منسوبو التعليم .