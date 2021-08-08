“البيئة” تذكر: يوم واحد على انتهاء مهلة استيراد الخضراوات والفواكه دون أذونات استيراد إلكترونية

المناطق_ الرياض

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه تبقى يوم واحد على انتهاء مهلة استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية.

وطالبت الوزارة، اليوم، بسرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة في أول محرم 1443 هجريا.