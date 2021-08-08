غرفة الباحة تخصص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح جمعية الأطفال ذوي الاعاقة

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أصدر رئيس مجلس ادارة غرفة الباحة الاستاذ محمد المعجباني بتخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحه والذي تنظمه غرفة الباحه لصالح

جمعية الأطفال ذوي الإعاقة‬⁩ بمنطقة الباحه وقال المعجباني

إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقوم بجهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، و ” غرفة الباحة” استشعرت أهمية توجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح الجمعية

من جانبه اعرب ‫مدير مركز الجمعية بالباحة الأستاذ أحمد بن عيسى الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس غرفة الباحة الاستاذ محمد المعجباني وجميع اعضاء ومنسوبي الغرفة لمبادراتهم تجاه الجمعية وان يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم .