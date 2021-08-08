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المالية: بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة

المالية: بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة
http://almnatiq.net/?p=1011879
المناطق_مكة

أكدت وزارة المالية بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة، أمس، وذلك بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك تعزيزاً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

من جهته أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للعناية ببيت الله الحرام.

وقال إن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف على تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملين على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة أيدها الله.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ انشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، بالإضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها. علما بأن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانة الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة والتي تمت في شوال 1440هـ,يونيو2019م.

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