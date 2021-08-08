المرور يضبط 1787 ‏دراجة آلية مخالفة

المناطق_ الرياض

كشف المرور السعودي عن ضبط 1787 ‏دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات ‏المخالفة.

كشف المرور السعودي، أمس، عن 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ حيث نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة توضح تلك الأماكن، والتي جاءت كالآتي:

– الجسور.

– بعرض الطريق أو في منتصفه.

– ممرات المشاة.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.

– الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.

– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.

– عكس اتجاه السير.