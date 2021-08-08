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جامعة الطائف تطلق مبادرة الإعلام الجامعي بمهرجان ولي العهد 3

جامعة الطائف تطلق مبادرة الإعلام الجامعي بمهرجان ولي العهد 3
http://almnatiq.net/?p=1011885
المناطق_واس

انطلقت أمس، مبادرة “الإعلام الجامعي” وفقاً للاتفاقية بين جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن لتدريب طلاب قسم الإعلام وعلوم الاتصال في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة وتطوير مهاراتهم في رياضة الهجن.
وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن المبادرة تأتي تفعيلاً للاتفاقية التي وُقِّعت مع الاتحاد السعودي للهجن، مؤكداً سعي الجامعة إلى التنسيق المتكامل عبر العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة، ومنها هذه المبادرة لتعزيز هذا التكامل , مشيراً إلى أن المبادرة بدأت بعقد اجتماع تخلله استعراض المهام والواجبات التي يجب على المتدربين القيام بها.
من جهته أفاد رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد محمد البلوي أن مشاركة طلبة قسم الإعلام بالمركز الإعلامي بالمهرجان ضمن المبادرات النوعية العديدة التي حرص سمو رئيس الاتحاد للهجن الأمير فهد بن جلوي على دعمها , مبيناً أن النسخة السابقة من المهرجان حظيت بالعديد من الإشادات وكانت تجربة ناجحة وظهرت نتائجها من خلال تميز العديد من الطلاب، وكذلك حصول بعضهم على فرص وظيفية في منصات إعلامية رائدة.

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