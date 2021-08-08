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جامعة حفر الباطن تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الدراسي 1443هـ

جامعة حفر الباطن تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الدراسي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1011891
المناطق_واس

أعلنت جامعة حفر الباطن أن الدراسة ستكون حضورياً للعام الجامعي المقبل 1443 هـ في مقر الجامعة الرئيس وفروعها كافة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين كونه شرطاً أساسياً, داعية جميع منسوبيها غير المحصنين إلى سرعة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الجامعي في 29 أغسطس 2021م.

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