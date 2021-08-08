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هلال محرم للعام الجديد يزين السماء مساء غد الاثنين

هلال محرم للعام الجديد يزين السماء مساء غد الاثنين
A new crescent moon is seen in the sky from Silver Spring, Maryland, on September 10, 2010 as Muslims in US celebrate Eid-al-Fitr, which marks the end of their holy fasting month of Ramadan. A tiny Florida church on September 10, sought to quell a storm of protest saying its threatened Koran burning was cancelled, as President Barack Obama pleaded for religious tolerance. The incendiary gesture has triggered global outrage amid fears it will unleash a wave of Islamic violence targeting Western nations and troops serving in Iraq and Afghanistan. AFP PHOTO/Jewel Samad (Photo by JEWEL SAMAD / AFP)
http://almnatiq.net/?p=1011898
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يُرصد هلال قمر شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443هـ بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس غداً بحوالي 30 دقيقة، والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة، حيث يُزيِّن الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأشار إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران اليوم الأحد عند الساعة 04:50 مساءً بتوقيت المملكة (01:50 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأفاد أبو زاهرة بأن السبب في رؤيتنا القمر يتجه نحو الغرب كل يوم يرجع لنتيجة دوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البرَّاقة في سماء الليل.

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