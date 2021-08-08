سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل وكيلي الإمارة المكلَّف والسابق

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه اليوم وكيل الإمارة المكلّف محمد بن ناصر بن لبدة، بمناسبة تكليفه بمهام عمله، بحضور وكيل الإمارة السابق محمد بن سلطان بن جريس.

وهنأ سموه بن لبدة بمناسبة تكليفه متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله-.

وأثنى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الجهود التي بذلها وكيل الإمارة السابق ابن جريس وما تميز به من تفانٍ وإخلاص في عمله متمنيا له التوفيق.