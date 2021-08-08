قصف للنظام السوري يقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة شمال غرب البلاد

المناطق - وكالات:

قُتل أربعة أطفال من عائلة واحدة في قصف شنه النظام السوري مساء السبت على منطقة شمال غرب البلاد تضم آخر معقل للجهاديين والفصائل المقاتلة في البلاد، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال المرصد “قتل أربعة أطفال جميعهم من عائلة واحدة إثر قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة لمنازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي” على أطراف إدلب.

وما زال نصف محافظة إدلب ومناطق متاخمة لها في محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد وتهيمن عليها الجماعة الجهادية “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً). كما تنتشر جماعات جهادية وفصائل أخرى هناك.

وتضم المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص نزح ثلثاهم من أجزاء أخرى من البلاد التي كانت في حالة حرب لأكثر من عقد.

ويسري منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً الى حد كبير، رغم خروقات متكررة، لكن قوات النظام صعدت قصفها منذ حزيران/يونيو في جنوب المنطقة.

وأكد الأسد في خطاب ألقاه إثر أداء القسم الدستوري لولاية رابعة، عزمه على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته. وقال “تبقى قضية تحرير ما تبقى من ارضنا نصب أعيننا”.

نجح النظام منذ 2015 في استعادة ثلثي الأراضي، بعد انتصارات عسكرية متتالية بدعم من حليفتيه روسيا وإيران.

تشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.