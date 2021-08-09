شرط إكمال الجرعتين.. تعرف على البرتوكول الجديد لدخول الجماهير إلى الملاعب

المناطق - الرياض:

أصدرت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقالت “الرياضة” إنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلا من %40.

وأجرت الوزارة عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرا فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عامًا) والذين أكملوا الحصول علی (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق “توكلنا”.

كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.