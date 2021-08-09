دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ

دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ

أبرز المواد
“فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”

“فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”

أبرز المواد
رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

أبرز المواد
هذه الطرق تحسن عمر البطارية في ساعة آبل

هذه الطرق تحسن عمر البطارية في ساعة آبل

أبرز المواد

“الأمن العام” يذكر بعقوبة بث الشائعات حيال كورونا

“الأمن العام” يذكر بعقوبة بث الشائعات حيال كورونا
http://almnatiq.net/?p=1011914
المناطق - واس:

أعاد الأمن العام، اليوم الأحد، التذكير بعقوبات بث الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تحذير وزارة الصحة من الانسياق خلف الشائعات.

وأكد أن كل من يبث الشائعات حيال كورونا، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو كلاهما معًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد حذر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا عصر اليوم، من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الفيروس أو اللقاحات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ

دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ
“فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”

“فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”
رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*