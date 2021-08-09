“الأمن العام” يذكر بعقوبة بث الشائعات حيال كورونا

المناطق - واس:

أعاد الأمن العام، اليوم الأحد، التذكير بعقوبات بث الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تحذير وزارة الصحة من الانسياق خلف الشائعات.

وأكد أن كل من يبث الشائعات حيال كورونا، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو كلاهما معًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد حذر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا عصر اليوم، من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الفيروس أو اللقاحات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.