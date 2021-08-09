تعرفي على فوائد قصص قبل النوم للأطفال سن 6 وكيفية اختيارها

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ترغبين في معرفة ما فوائد قصص قبل النوم للاطفال سن 6 وما المعايير الواجب اخذها بعين الاعتبار عند اختيارها وتبحثين عن اجمل قصص وحكايات مفيدة للاطفال؟ في هذا الموضوع نجيبك عن كل هذه التساؤلات وتكشف لك فيه كل الحقائق عن قصص قبل النوم للاطفال سن 6.

غرس القيم والمبادئ في نفس الطفل عبر العبر التي يتلقاها من القصة ومن شخصياتها

تعديل سلوكيات الطفل، حيث تبين ان قراءة القصص قبل النوم تجعله طفلا هادئا وذكيا

اثراء الخيال والابداع لدى الطفل خصوصا عند حثه على اختيار وابتكار نهاية للقصة

تقديم للطفل وقتا ثمينا يمضيه مع والديه ويشعره في الوقت عينه بالسلام والطمأنينة

اثراء المحصلة اللغوية عند الطفل عبر الكلمات والمعاني والعبارات التي يكتسبها من القصص

حث الطفل على النوم بسلام وعلاج اضطرابات النوم والقلق لديه

كيفية اختيار قصص قبل النوم للاطفال سن 6!



اذا، وبعد ان اطلعناك في الشق اعلاه على فوائده، نكشف لك في ما يلي كيفية اختيار قصص قبل النوم للاطفال سن 6:

اختيار القصة التي تحتوي على الكثير من الصور والرسوم المتحركة التي يحبها الاطفال

الحرص على اختيار قصة تحمل الكثير من المعاني والقيم التي تنوين زرعها في نفس طفلك

تجنب اختيار القصص التي تحتوي على مشاهد رعب لانها تخلق الذعر في نفوس الاطفال

اختيار القصة التي يكون ابطالها من نفس عمر الطفل لان ذلك سيجعله يتعلق بها ويتفاعل معها كما لو كان هو البطل

من الضروري جدا اشراك الطفل في اختيار قصصه وذلك لتتمكني من اكتشاف ذوقه والتعرف الى الميادين التي يفضلها في الحياة سواء اكان ذلك العلم او الطب او الطبخ او الرياضة…

الحرص على اختيار قصص تعزز الشعور بالقوة والشجاعة وتقبل الآخرين باختلافاتهم المتعددة من دون الحكم المسبق عليهم

وفقًا لموقع “عائلتي”