أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة فقيدتهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عزاءهما لأسرة السبهان بوفاة الفقيدة نوف بنت فهد العبدالكريم السبهان – رحمها الله-.



وعبّر سموهما في اتصال هاتفي عن مواساتهما لذوي الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



من جهتها، عبّرت أسرة السبهان عن شكرها لسموهما على مواساتهما، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن لا يريهما مكروهاً، وأن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته .