رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

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رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون

رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون
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المناطق - الرياض:

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، إنهاء إجراءات تعاقده رسميًّا مع حسن العمري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات حسن العمري قبل أن يظهر اللاعب بقميص سكري القصيم ليعلن انضمامه إلى صفوفه رسميًّا، ويقول: “كل تأخيرة فيها حسن”.

وكان العمري صاحب الـ27 عامًا قد ارتبط اسمه بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الهلال والشباب والأهلي أبدوا اهتمامهم باللاعب، قبل أن ينجح نادي التعاون في الحصول على خدماته رسميًّا.

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