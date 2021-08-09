“فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”

المناطق - وكالات:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أيام من انطلاق الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2021-2022).

وقرر “فيفا”، رفع قرار المنع من التسجيل عن الشباب، بعد أن صدر في وقت سابق بسبب تأخر النادي في تسديد المستحقات التضامنية من انتقال النيجيري أوديون إيغالو.

وكان مصدر داخل الشباب كشف في يوليو الماضي، أن إدارة ناديه فوجئت بالقرار الخاطئ من قبل “فيفا” الذي وصل إلى النادي بشكل رسمي يلزمه خلاله بدفع مبلغ 11 ألف يورو يمثل المنحة التضامنية.

وفقًا لـ “الرياضية”