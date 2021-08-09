دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ

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دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ

دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ
http://almnatiq.net/?p=1011936
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل السماح بالسفر خارج المملكة لجميع المواطنين.   

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستثناة من القرار، هم مَن تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل سفرهم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة.  

وبينت أنه يستثنى من القرار كذلك المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وأيضاً من أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح. 

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