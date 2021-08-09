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“السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي

“السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي

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“السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي

“السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=1011947
المناطق - الرياض:

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالحرم المكي الشريف.

وأضاف الرئيس العام لشؤون الحرمين أن صيانة الكعبة المشرفة الدورية تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله- بالحرمين الشريفين؛ لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

ودعا الشيخ “السديس” لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء، وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.

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