تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة

المناطق - جدة:

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، اليوم (الأحد)، عن تتويج مواطن يبلغ من العمر 63 عاماً بلقب أكبر حفاظ للقرآن بجدة للعام 1442هـ.

وأوضحت الجمعية أن الشيخ عثمان عبدالرحيم بدأ في حفظ القرآن بطريقة متقطعة وهو في عمر الـ 38 سنة قبل 25 عاماً، إلا أنه عند بلوغه الستين انضم للمقرأة القرآنية بمسجد سعيد بن جبير، ثم انتقل لمقرأة مسجد أم الخير ولمقرأة جامع الثنيان ومقرأة مسجد الشربتلي.

وبين الشيخ عثمان أنه تمكن من التغلب على الصعوبات في الحفظ بكثرة المراجعة، مشيراً إلى أن القرآن أحدث تغيراً كبيراً في حياته الدينية والدنيوية، حيث تأثرت به بناته الثلاث فحفظن القرآن، وحفيده حفظ 27 جزءاً واقترب من الختم، أما أصدقاؤه فبدؤوا الحفظ وهم مواظبون على الحلقات عن بُعد.