احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق
أبرز المواد
 أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار
أبرز المواد
 الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة
أبرز المواد
 تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط 791 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 “السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي
أبرز المواد
 “تعليم الليث” يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 258 معلمًا ومعلمة
أبرز المواد
 “التجارة” توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات
أبرز المواد
 دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ
أبرز المواد
 “فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”
أبرز المواد
 رسميًا.. حسن العمري ينضم إلى التعاون
أبرز المواد
 هذه الطرق تحسن عمر البطارية في ساعة آبل
أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

أبرز المواد
أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار

أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار

أبرز المواد
الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة

الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة

أبرز المواد
تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة

تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1011963
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار

أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار
الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة

الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة
تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة

تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*