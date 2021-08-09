الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.