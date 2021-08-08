احدث الأخبار

وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف
منطقة الجوف
 الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق
أبرز المواد
 أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار
أبرز المواد
 الكونغو.. استدراج صحافي وقتله في ظروف غامضة
أبرز المواد
 تتويج سعودي ستيني بلقب أكبر حافظ للقرآن بجدة
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط 791 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 “السديس”: الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تعكس اهتمام القيادة بالحرم المكي
أبرز المواد
 “تعليم الليث” يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 258 معلمًا ومعلمة
أبرز المواد
 “التجارة” توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات
أبرز المواد
 دخول قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة حيذ التنفيذ
أبرز المواد
 “فيفا” يرفع قرار المنع من التسجيل عن “الشباب”
أبرز المواد
وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف

وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف

منطقة الجوف
الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي
الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

أبرز المواد
أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار

أرباح أرامكو ترتفع إلى 95.47 مليار ريال والشركة توزّع 70.33 مليار

أبرز المواد

وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف

وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف
http://almnatiq.net/?p=1011967
المناطق - الجوف

وفّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، خدمة وحدة الأحوال المتنقلة، وذلك في مقر الفرع، خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خدماتها لمنسوبي ومراجعي الفرع، بكل سهولة ويسر، وتوفير الجهد والوقت في مراجعة مقر الأحوال المدنية، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.
من جانبه، أوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أن الخدمات التي تقدمها الوحدة تتضمن خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة, وخدمة الحصول على شريحة بيانات مواطن “برنت”، ومتطلباتها.. مقدماً شكره وتقديره لإدارة الأحوال بالمنطقة على تعاونهم، متطلعاً إلى مزيدٍ من الشراكة بين الجانبين.

روابط ذات صلة

مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل يشيد بالجهود و استمرار أخذ لقاح كورونا في مدرستكم ابتدائية الأمير عبدالله بن جلوي

مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل يشيد بالجهود و استمرار أخذ لقاح كورونا في مدرستكم ابتدائية الأمير عبدالله بن جلوي
تعليم الجوف يكثّف استعدادته للعام الدراسي الجديد و8 مدارس لإعطاء اللقاح

تعليم الجوف يكثّف استعدادته للعام الدراسي الجديد و8 مدارس لإعطاء اللقاح
أمير منطقة الجوف يلتقي رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يلتقي رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*