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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ

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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1011970
المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 1 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 1 1443هـ , مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة .

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