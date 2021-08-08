جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ

المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .

وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 1 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 1 1443هـ , مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة .