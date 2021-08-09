تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا

المناطق - وكالات

أطلقت السلطات الصحية في تونس عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا تشمل كافة أنحاء البلاد التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.

وتستهدف العملية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة “إيفاكس”.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف تجاوز ال 550 الف.

وشهدت تونس خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس ما دفع تونس إلى اطلاق حملة دولية لمساعدتها في مقاومة انتشار الفيروس.