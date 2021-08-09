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رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية إلى 60 % من سعة المدرجات

رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية إلى 60 % من سعة المدرجات
http://almnatiq.net/?p=1011974
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022م بنسبة لا تزيد على 60% من سعة المدرجات بدلاً من 40%, وذلك بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19 .
وأجرت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على التدابير الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق “توكلنا”.
وأكدت الوزارة ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وفي أثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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