“روشن” راعيًا رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق - الرياض

أعلنت روشن المطوّر العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيعها اتفاقية ترعى بموجبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي ذلك بعد اتفاقها مع رابطة دوري المحترفين السعودي على الدخول كراعِ رئيس للموسم الرياضي 2021-2022م، الذي ستنطلق فعالياته في الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي، وضمن اهتمام “روشن” برعاية الدوري السعودي منطلقاً من حرصها على منح الجماهير فرصة للارتقاء بالدوري السعودي والإسهام في رفع جودة الحياة للمجتمع.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن صباح بركات، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أهمية الاتفاقية لاسيما أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الدوري السعودي تمنح الفرصة للإسهام بشكل أوسع في تحسين جودة الحياة ورفع معايير تجارب الرعايات الرياضية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأضاف: “نحن حريصون من خلال هذه التجربة على الإسهام في صناعة أفضل التجارب الرياضية للجماهير السعودية والتعريف بقيمنا في روشن الهادفة إلى ضمان حياة أفضل”.

من جانبه قال المهندس العفالق: “إن هذه الشراكة الجديدة تمثل هدفنا منذ اليوم في صناعة شراكات نوعية، فنحن ندرك قيمة الشراكات ودورها في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة، ولذلك تمثل علاقتنا بروشن اليوم قيمة خاصة”.

وأكد ثقته في قدرة هذه الشراكة على تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ومتابعي الدوري السعودي حول العالم.

يذكر أن “روشن” شركة تطوير عقاري وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي. وستعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري نتيجة الطلب الكبير على قطاع الإسكان في المملكة، إلى جانب الإسهام في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية إلى 70% تماشياً مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030.

وستقوم روشن بتطوير وبناء أحياء سكنية حديثة ومتكاملة في 4 مناطق ضمن تسع مدن رئيسية, وستسهم أحياؤها في دعم قطاعات التشييد والبناء والبِنية التحتية، من خلال الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المحلية وتوطين الخبرات العالمية لتعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة.

وستؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف وخطط وإستراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى الاستثمار في تطوير القطاع العقاري والبنية التحتية، وستعمل روشن بصفتها شركة تجارية على تحقيق زيادة في أصول صندوق الاستثمارات العامة وتحفيز دورها البارز في تنويع الاقتصاد السعودي. كما ستسهم أحياؤها بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمجتمع السعودي.