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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي وادي الفرع وينبع

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي وادي الفرع وينبع
http://almnatiq.net/?p=1011981
المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي وادي الفرع وينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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