احدث الأخبار

مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة
منوعات
 مشاهد الجحيم.. فيديوهات مخيفة للحرائق المستعرة في اليونان
دولي
 الرئيس الجزائري يحذر من “محاولات المساس بالجيش الوطني”
دولي
 “روشن” راعيًا رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الرياضة
 رئيس هيئة المنافسة: نمو وازدهار الاقتصاد يعتمد على توفير بيئة تنافسية جاذبة وعادلة
أبرز المواد
 تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا
دولي
 رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي وادي الفرع وينبع
منطقة المدينة المنورة
 رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية إلى 60 % من سعة المدرجات
الرياضة
 جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ
منطقة الحدود الشمالية
 وحدة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بالجوف
منطقة الجوف
 الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق
أبرز المواد
مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة

مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة

منوعات
مشاهد الجحيم.. فيديوهات مخيفة للحرائق المستعرة في اليونان

مشاهد الجحيم.. فيديوهات مخيفة للحرائق المستعرة في اليونان

دولي
الرئيس الجزائري يحذر من “محاولات المساس بالجيش الوطني”

الرئيس الجزائري يحذر من “محاولات المساس بالجيش الوطني”

دولي
“روشن” راعيًا رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

“روشن” راعيًا رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرياضة

مشاهد الجحيم.. فيديوهات مخيفة للحرائق المستعرة في اليونان

مشاهد الجحيم.. فيديوهات مخيفة للحرائق المستعرة في اليونان
http://almnatiq.net/?p=1011986
المنطق - وكالات

لا تزال اليونان لليوم السادس على التوالي تخوض حربا شرسة في محاولة إخماد النيران التي اندلعت في محيط العاصمة أثينا، ومناطق أخرى في بلاد مثل جزيرة ة إيفيا، ثاني كبريات الجزر اليونانية.

وتقول السلطات في اليونان إن مئات عناصر الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة، الأحد، للسيطرة على حرائق في جزيرة إيفيا.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من الجزيرة المحترقة، وقد تحول لون السماء إلى البني.

وكانت الكاميرات قد وثقت في وقت سابق مشاهد مروعة لقيام العبارات بإجلاء مئات الأشخاص من جزيرة إيفيا، التي يقطنها سكان ويتردد عليها المصطافون والمخيمون،

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس: “أمامنا أمسية أخرى صعبة، ليلة أخرى صعبة”، وفق “فرانس برس”.

وأضاف “لدينا في إيفيا جبهتان رئيسيتان، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب. والحريق في الشمال تدفعه الرياح إلى قرى شاطئية”.

وأوضح أن 17 طائرة إطفاء تكافح النيران في إيفيا.

وتواجه اليونان حرائق مدمّرة منذ نحو أسبوعين، لكنها اشتدت وتيرتها في الأيام الستة الأخيرة، فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود.

وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث غير مألوفة كهذه والتغير المناخي.

وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان وثمانية في تركيا المجاورة فيما نقل عشرات إلى المستشفيات.

وتحوّلت الطبيعة العذراء وغابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي جعلتها وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء.

وحوّلت الحرائق في ثاني أكبر جزيرة يونانية آلاف الهكتارات إلى رماد ودمّرت منازل.

وانتقد مسؤولون محليون جهود مكافحة الحرائق التي اندلعت في الجزيرة في الثالث من اغسطس.

وقال رئيس بلدية مانتودي في إيفيا جيورجوس تسابورنيوتيس: “لم يعد لدي صوت لطلب مزيد من الطائرات. لا يمكنني تحمّل هذا الوضع”.

وأضاف أنه كان من الممكن إنقاذ العديد من القرى نظرا إلى بقاء شبان فيها رغم أوامر الإخلاء إذ تمكنوا من إبعاد الحرائق عن منازلهم.

السلطات توضح

وردا على الانتقادات، قال هاردالياس الأحد إن الدخان واتجاه الرياح وضعف الرؤية، كلها عوامل أعاقت عمل الطائرات التي تقذف المياه.

لكن الناطق باسم حزب سيريزا المعارض الرئيسي ناسوس إليوبولوس قال إن العديد من الحرائق بقيت تتقدم بشكل خارج نطاق السيطرة لأيام في كل أنحاء اليونان من دون أن تكون هناك رياح شديدة. وأضاف أن أحدا ما سيتعين عليه تحمل المسؤولية عن الدمار “المأساوي”.

روابط ذات صلة

الرئيس الجزائري يحذر من “محاولات المساس بالجيش الوطني”

الرئيس الجزائري يحذر من “محاولات المساس بالجيش الوطني”
تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا

تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا
الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*