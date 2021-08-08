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مهرجان بريدة للتمور يدعم المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها

مهرجان بريدة للتمور يدعم المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها

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مهرجان بريدة للتمور يدعم المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها

مهرجان بريدة للتمور يدعم المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها
http://almnatiq.net/?p=1012004
المناطق - بريدة

أسهم مهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، في توفير أكثر من 45 صنفاً من التمور لأصحاب المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها.
ويحرص مسوقو التمور على استخلاص دبس التمر وعصير التمر المركز، وأصابع التمر بالشوكولاتة، وإنتاج الخل، وإنتاج السائل السكري، وإنتاج عجينة التمر، ومربي التمر، إضافة إلى تدوير مخلفات التمور لإنتاج علف حيواني وغيرها من الصناعات التحويلية.
وبين نائب المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان أسهم بشكل كبير في الاستفادة من التمور ومشتقاتها وصناعاتها التحويلية، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التمور وتسويقها، وفتح منافذ جديدة داخل المملكة وخارجها، وتحفيز تبادل الصفقات التجارية والتصديرية لتمور القصيم أثناء المهرجان.

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