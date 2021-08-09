المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.