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أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

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أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1012026
المناطق - الجوف

واصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولاته على محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للأهالي وتدشين المشروعات التنموية والخدمية.
ودشن سمو أمير المنطقة خلال زيارته لمركز صوير اليوم، مشروع المركز الحضاري .
‏ وكان في استقبال سموه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس مركز تصوير ناصر بن سعود السهلي، حيث ‏أزاح الستار إيذاناً بافتتاح المركز، مستمعاً من رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة لشرح عن المشروع الذي يقع على مساحة 33.000 متر مربع بتكلفة بلغت 2,373,303 ريالات ، ويتكون من صالتي استقبال ومكاتب إدارية وساحة احتفالات ومواقف للسيارات ، وتم تجهيزه لإقامة الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات الوطنية.
‏ رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.

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