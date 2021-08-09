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رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

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في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=1012027
المناطق -وكالات

دعت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى عقد محادثات طارئة على مستوى وزراء الداخلية الأوروبيين في الثامن عشر من شهر أغسطس الحالي، في إطار آلية للاستجابة للأزمات.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الشؤون الداخلية من الدول الأعضاء الـ 27، وممثلو وكالة “فرونتيكس” لحرس الحدود، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وجهاز شرطة اليوروبول الأزمة بين بيلاروسيا وليتوانيا.

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