احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
دولي
 أمطار رعدية على منطقة عسير
منطقة عسير
 أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال
منطقة الجوف
 تعليم الشرقية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
المنطقة الشرقية
 “التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين
محليات
 “الصحة”: إعطاء 30 مليون جرعة لقاح عبر 587 موقع للتطعيم
أبرز المواد
 إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة
دولي
 مجلس الشيوخ يقترب من إقرار “خطة بايدن التريليونية”
دولي
 “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد السعودي يتعافى من الجائحة ويحقِّق نموًا 1.5% في الربع الثاني
أبرز المواد
 العُمري مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير
منطقة عسير
 تطور جديد في كويكب قيمته 10 آلاف كوادريليون دولار
الاقتصاد
 مهرجان بريدة للتمور يدعم المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها
منطقة القصيم
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

دولي
أمطار رعدية على منطقة عسير

أمطار رعدية على منطقة عسير

منطقة عسير
أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

منطقة الجوف
تعليم الشرقية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تعليم الشرقية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

المنطقة الشرقية

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1012031
المناطق - وكالات

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

روابط ذات صلة

إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة

إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة
مجلس الشيوخ يقترب من إقرار “خطة بايدن التريليونية”

مجلس الشيوخ يقترب من إقرار “خطة بايدن التريليونية”
ثالث مدينة تسقط في يد طالبان.. والسفارة الأمريكية تعلق

ثالث مدينة تسقط في يد طالبان.. والسفارة الأمريكية تعلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*