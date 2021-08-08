احدث الأخبار

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
منطقة نجران
 في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي
دولي
 صحة الشرقية تُنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة يفتتح ندوة عن الاقتصاد الدائري للكربون ينظمها الصندوق الصناعي
الاقتصاد
 جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عودة الدراسة حضورياً للحاصلين على جرعتين من لقاح “كورونا”
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق
منطقة الرياض
 شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
دولي
 أمطار رعدية على منطقة عسير
منطقة عسير
 أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال
منطقة الجوف
 تعليم الشرقية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
المنطقة الشرقية
 “التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين
محليات
رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

منطقة نجران
في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

دولي
صحة الشرقية تُنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

صحة الشرقية تُنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

المنطقة الشرقية
وزير الطاقة يفتتح ندوة عن الاقتصاد الدائري للكربون ينظمها الصندوق الصناعي

وزير الطاقة يفتتح ندوة عن الاقتصاد الدائري للكربون ينظمها الصندوق الصناعي

الاقتصاد

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
http://almnatiq.net/?p=1012032
المناطق - نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من تشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً

أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً
تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة
سحب رعدية ممطرة على نجران

سحب رعدية ممطرة على نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*