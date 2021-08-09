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أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

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المنطقة الشرقية

أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان

أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان
http://almnatiq.net/?p=1012033
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و جازان، و صامطة، و صبيا .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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