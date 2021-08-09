نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و جازان، و صامطة، و صبيا .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و جازان، و صامطة، و صبيا .
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