أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و جازان، و صامطة، و صبيا .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.