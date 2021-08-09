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شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها

شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها

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شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها

شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها
http://almnatiq.net/?p=1012041
المناطق-الرياض

أظهر منشور وفيديو عبر تطبيق “توك توك” بواكير تحسن الغطاء النباتي في محميات الدهناء والصمان وحفر الباطن بعد فترة وجيزة من منع الرعي الجائر فيها.
وأكد المقطع أهمية قرار تحديد المحميات وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها للحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، بهدف الحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.
وكشفت مقاطع سابقة قبل تحويل بعض المناطق إلى محميات، أنها كانت مجرد رمال متحركة وصحاري قاحلة استهلك الرعي الجائر والاحتطاب نباتاتها وشجيراتها.
ويعكس هذا المنشور اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالبيئة وإنمائها والحفاظ عليها والحد من تدهورها والحفاظ على التنوع الإحيائي والبيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها في المستقبل.

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