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أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق

أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق

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أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق

أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق
http://almnatiq.net/?p=1012045
المناطق - ثادق

أحتفت “صحة الرياض” مؤخراً بوصولها إلى تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة في مركز لقاحات كورونا في ثادق .
وقالت “صحة الرياض” ، إلريان مركز اللقاح في ثادق شهد خلال الفترة الماضية اقبالاً من المستفيدين للحصول على اللقاح.
حيث يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .
وبينت “صحة الرياض” أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .
وحثت “صحة الرياض” الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) للحالات المستثناة لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

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